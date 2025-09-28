به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عباس افروخته با اشاره به نگرانی برخی از خانواده‌ها در خصوص نام نویسی دانش آموزانشان، گفت: روند نام‌نویسی دانش‌آموزان در مدارس همچنان ادامه دارد.

او افزود: خانواده‌هایی که به دلایل جابه‌جایی و یا برخی مشکلات موفق به نام‌نویسی فرزندانشان در مدارس کیش نشده‌اند، می‌توانند از فرصت باقی مانده برای نام نویسی استفاده کنند.

افروخته با اشاره به تحصیل ۹ هزار و ۷۸۵ دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در مدارس کیش، گفت: ۵ هزار و ۵۱۵ دانش‌آموز در دوره ابتدایی، ۲ هزار و ۴۳۸ نفر در مقطع متوسطه اول، ۹۸۳ دانش‌آموز در مقطع متوسطه دوم شاخه نظری، ۵۴۱ نفر در هنرستان‌های فنی و ۳۰۸ دانش‌آموز در هنرستان‌های کار و دانش در سال تحصیلی جدید مشغول به تحصیل هستند.

سرپرست اداره آموزش و پرورش کیش، گفت: امسال ۸۲۲ دانش‌آموز کلاس اولی وارد مدارس کیش شدند و از این رقم ۳۸۴ دانش آموز دختر و ۴۳۸ دانش آموز پسر هستند.