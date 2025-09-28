پخش زنده
امروز: -
سرپرست آموزش و پرورش کیش از نام نویسی دانش آموزان بازمانده از فرصت نام نویسی در مدارس کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عباس افروخته با اشاره به نگرانی برخی از خانوادهها در خصوص نام نویسی دانش آموزانشان، گفت: روند نامنویسی دانشآموزان در مدارس همچنان ادامه دارد.
او افزود: خانوادههایی که به دلایل جابهجایی و یا برخی مشکلات موفق به نامنویسی فرزندانشان در مدارس کیش نشدهاند، میتوانند از فرصت باقی مانده برای نام نویسی استفاده کنند.
افروخته با اشاره به تحصیل ۹ هزار و ۷۸۵ دانشآموز در مقاطع مختلف تحصیلی در مدارس کیش، گفت: ۵ هزار و ۵۱۵ دانشآموز در دوره ابتدایی، ۲ هزار و ۴۳۸ نفر در مقطع متوسطه اول، ۹۸۳ دانشآموز در مقطع متوسطه دوم شاخه نظری، ۵۴۱ نفر در هنرستانهای فنی و ۳۰۸ دانشآموز در هنرستانهای کار و دانش در سال تحصیلی جدید مشغول به تحصیل هستند.
سرپرست اداره آموزش و پرورش کیش، گفت: امسال ۸۲۲ دانشآموز کلاس اولی وارد مدارس کیش شدند و از این رقم ۳۸۴ دانش آموز دختر و ۴۳۸ دانش آموز پسر هستند.