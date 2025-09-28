یادواره شهدای سرباز در گرامیداشت هفته دفاع مقدس در آستان مقدس امامزاده یحیی بن زید علیه السلام گنبدکاووس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سیدعلی حسینی فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج سپاه گنبدکاووس در این مراسم گفت: این مراسم باهدف تجلیل از مقام والای شهدای سرباز هشت سال دفاع مقدس و جنگ دوازده روزه برگزار شده است.

حجت‌الاسلام فاطمی منش رئیس اداره تبلیغات اسلامی گنبدکاووس هم گفت:سربازی فقط یک دوره دو ساله نیست بلکه دوره خدمت به وطن و خدمت به خانواده است.

وی با اشاره به مردمداری شهدایی مانند شهید باکری و شهیدزین الدین و بیان خاطراتی از زندگی آنان از سربازان خواست تا در مسیر شهدا قدم بردارند.