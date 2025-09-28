به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی،رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان، با اعلام آغاز فرایند نوبت‌گیری سنجش بدو ورود به دبستان گفت:سامانه نوبت‌گیری از اول مهر فعال شده و والدین می‌توانند از طریق نشانی sirat۲.medu.ir نسبت به دریافت نوبت اقدام کنند.

ماندگار با اشاره به بازه سنی مشمولان افزود: این نوبت‌گیری ویژه نوآموزانی است که در فاصله زمانی ۱ مهر ۱۳۹۸ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ متولد شده‌اند.

ضروری است والدین در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به ثبت‌نام و دریافت نوبت اقدام کنند تا از هرگونه تأخیر در روند سنجش جلوگیری شود.

ماندگار افزود: فرایند نوبت‌گیری به صورت اینترنتی انجام می‌شود.

وی گفت: والدین ابتدا باید وارد سامانه شوند، سپس با شماره تلفن همراه خود کد یکبار مصرف دریافت کرده و پس از ورود، از بخش سنجش بدو ورود اطلاعات نوآموز را ثبت کنند.

به گفته وی والدین می‌توانند مرکز سنجش موردنظر خود را برگزینند و پس از پرداخت هزینه، رسید نوبت را دریافت و چاپ کنند.