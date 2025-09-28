به مناسبت هفته دفاع مقدس، چهار واحد نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی شوش به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی شوش گفت: این نیروگاه‌ها در محموع دارای ۵ کیلووات می‌باشند که با هدف توانمندسازی اقتصادی مددجویان و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق کم‌برخوردار راه اندازی شده است.

غلامحسین نظری افزود: این نیروگاه‌ها با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد ریال و با همکاری کمیته امداد امام خمینی و شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان راه اندازی شده‌اند.