به مناسبت هفته دفاع مقدس، چهار واحد نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی شوش به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی شوش گفت: این نیروگاهها در محموع دارای ۵ کیلووات میباشند که با هدف توانمندسازی اقتصادی مددجویان و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در مناطق کمبرخوردار راه اندازی شده است.
غلامحسین نظری افزود: این نیروگاهها با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد ریال و با همکاری کمیته امداد امام خمینی و شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان راه اندازی شدهاند.