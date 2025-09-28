پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی استان از بهروزرسانی و ارتقاء ۳۴ دستگاه شتابنگار خبر داد که به امدادرسانی سریعتر و کاهش خسارات زلزله کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در بازدید از ایستگاههای شتابنگار زلزله در ارومیه از بهروزرسانی ۳۴ دستگاه شتابنگار زلزله در استان خبر داد و گفت: این دستگاهها که از نسل سوم به نسل چهارم ارتقا یافتهاند، در کنار ۲۵ دستگاه دیگر، به سیستم کنترل مرکزی متصل شده و به طور مستمر فعالیت لرزهای استان را پایش میکنند.
پیمان آرامون تاکید کرد که داشتن اطلاعات دقیق و به موقع از رخداد زمینلرزه نقش مهمی در مدیریت مؤثر بحران و امدادرسانی سریع به مناطق آسیبدیده دارد.
به گفته وی، نقشههای شدت لرزهای که از دادههای این دستگاهها استخراج میشود، کمک میکند تا مناطق بیشترین و کمترین خسارت در کوتاهترین زمان مشخص شود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی افزود: با توجه به شرایط لرزهخیزی استان و وجود گسلهای فعال، توسعه شبکه شتابنگاری و سامانههای پاسخ سریع در مناطق پرخطر از اولویتهای مهم در کاهش خسارات احتمالی است.
وی در پایان تاکید کرد که این شبکه ارتقا یافته، زیرساختهای مدیریت بحران زلزله را در استان تقویت کرده و به رصد دقیقتر فعالیت گسلها و هماهنگی بهتر در زمان وقوع زلزله کمک میکند.