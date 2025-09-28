اصلاح طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی

مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کرد.