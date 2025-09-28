به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با بیان اینکه امسال بیش از یک‌میلیون و ۴۳۴ هزار تن گندم از کشاورزان سخت‌کوش خوزستانی خریداری شد گفت: بر اساس داده‌های شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، همانند سال‌های گذشته، خوزستان بیشترین میزان خرید گندم کشور را به خود اختصاص داد که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه این استان در تأمین امنیت غذایی کشور است.

امید جهان نژادیان ارزش کل گندم خریداری‌شده از کشاورزان خوزستان را بیش از ۲۹۴ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با پیگیری‌های استاندار خوزستان و سایر مسئولان ذی‌ربط، بیش از ۹۵ درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده بود و اکنون نیز مابقی آن، معادل پنج درصد، تسویه و به حساب گندمکاران واریز شد.