پخش زنده
امروز: -
تغییر الگوی کشت راهبرد اصلی مقابله با خشکسالی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هامون گفت: با توجه به خشکسالیهای مستمر و جلوگیری از ورود آب به رودخانه هیرمند، تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کمآببر در دستور کار قرار دارد.
صفایی افزود: پیشبینی میشود تا پایان فصل برداشت، حدود دو هزار و۸۸۶ تن محصول تولید شود.
وی گفت: با شروع سال زراعی جدید، کشت محصولات گلخانهای شامل خیار، گوجهفرنگی، فلفل و بادمجان در شهرستان هامون آغاز شده است.
مدیر جهاد کشاورزی هامون با بیان اینکه در دو سال گذشته ۱۹ هکتار به سطح گلخانههای شهرستان افزوده شده است، تصریح کرد: هماکنون سطح گلخانههای هامون به ۲۴ هکتار رسیده که برای بیش از ۶۱۲ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
صفایی خاطرنشان کرد: اجرای این طرحها علاوه بر تثبیت جمعیت جوان در روستاها، به توسعه پایدار اشتغال در منطقه منجر شده است.