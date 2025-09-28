پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: تداوم نیمهتمام ماندن برخی طرحها در شهرستان بهبهان بهویژه در بخشهای زیرساختی، تولیدی و صنعتی، توسعه اقتصادی این منطقه را با چالش مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظم نسب الباجی در نشست بررسی طرحهای عمرانی شهرستان بهبهان بیان کرد: خروج این طرحها از رکود، نیازمند تصمیمگیریهای عملی، پیگیری مستمر و تتمین منابع مالی است.
وی ضمن تاکید بر تسریع تکمیل طرحها در این شهرستان و بهرهبرداری از ظرفیتهای توسعهای گفت:با توجه به ظرفیتهای بالقوه شهرستانهای بهبهان و آغاجاری در حوزههای کشاورزی، انرژی، صنعت و نیروی انسانی، ضروری است همه دستگاههای اجرایی استان با هماهنگی و همافزایی، اجرای طرحهای اقتصادی را سرعت دهند.
کاظمنسب الباجی با اشاره به رویکرد مسئلهمحور مجموعه اقتصادی استانداری در بررسی وضعیت مناطق مختلف خوزستان تصریح کرد: در جلسات کارشناسی، مسائل هر شهرستان بهطور جداگانه بررسی میشود. در این میان، بهبهان به دلیل جایگاه مهمی که در نقشه اقتصادی استان دارد، جزو اولویتهای ویژه استان است.
معاون اقتصادی استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: با تعامل نزدیک نماینده مردم و سایر نهادهای مرتبط، تلاش میشود مسیر توسعه در جنوب شرق استان را هموارتر کرده و طرحهای کلیدی را به مرحله بهرهبرداری برسانیم.