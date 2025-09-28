به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور مقدماتی تپانچه ۱۰ متر دختران در جام جهانی تیراندازی جوانان در دهلی نو، پریماه امیری با ۵۷۳ امتیاز به عنوان نفر چهارم و فاطمه شکاری با ۵۶۷ امتیاز به عنوان نفر هشتم راهی مرحله نهایی شدند. در فینال تیراندازان روسیه و هند در رده اول و دوم ایستادند و فاطمه شکاری به مدال برنز رسید. پریماه امیری، دیگر نماینده کشورمان در فینال در جایگاه چهارم ایستاد.

فاطمه السادات حسینی با ۵۶۶ امتیاز و زینب شکاری با ۵۵۱ امتیاز به ترتیب در رده‌های دوازدهم و هفدهم قرار گرفتند.

در پایان دور مقدماتی تپانچه ۱۰ متر پسران، حسین گوهری با امتیاز ۵۷۲ به عنوان نفر ششم راهی فینال شد و در پایان در جایگاه پنجم ایستاد. محمدرضا احمدی با ۵۶۹ امتیاز در رده نهم ایستاد و امیرمهدی کرمی و پارسا قربانی نیز به ترتیب با ۵۶۸ و ۵۶۵ امتیاز در رده سیزدهم و پانزدهم قرار گرفتند.

در پایان دور مقدماتی تپانچه میکس ۱۰ متر، تیم میکس ایران با ترکیب پریماه امیری و محمدرضا احمدی با ۵۷۲ امتیاز در رده سوم ایستاد. تیم کشورمان در دیدار رده‌بندی و در رقابت نزدیک با نتیجه ۱۶ بر ۱۴ شکست خورد و در جایگاه چهارم ایستاد.

تیم دوم ایران با ترکیب فاطمه سادات حسینی و پارسا قربانی با ۵۶۹ امتیاز هفتم شد.