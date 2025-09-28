به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت:۸۹ درصد مراکز بهداشتی درمانی خراسان جنوبی برای بی خطرسازی پسماند پزشکی، با بیمارستان ها یا شرکت های مدیریت پسماند دارای مجوز قرارداد دارند.

شایسته افزود: هزار و ۱۸۷ مرکز بهداشتی درمانی شامل مطب، دندانپزشکی، مراکز جراحی محدود، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، درمانگاه‌های عمومی و تخصصی (غیر از دندانپزشکی)، درمانگاه‌های دندانپزشکی، مراکز PHC (شامل خانه بهداشت، مراکز بهداشت روستایی، مراکز بهداشت شهری، مراکز بهداشت شهری روستایی، پایگاه‌های بهداشتی)، سایر مراکز و موسسات پزشکی (شامل رادیولوژی، سونوگرافی، فیزیوتراپی، مراکز توانبخشی، مراکز درمان سوء مصرف مواد، داروخانه و ..) در خراسان جنوبی فعالیت می کنند.

وی گفت: این مراکز روزانه ۲هزار و ۵۷ کیلوگرم پسماند تولیدمی کنند که از این مقدار هزار و ۸۸۲ کیلوگرم مقدار پسماند عادی، ۱۶۹ کیلوگرم پسماند عفونی و تیز و برنده و ۵.۵ کیلوگرم پسماند شیمیایی و دارویی است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: همچنین ۱۷ بیمارستان استان روزانه ۳هزار و ۲۱۳ کیلوگرم پسماند شامل هزار و ۶۳۰ کیلوگرم پسماند عادی، هزار و ۵۴۷ کیلوگرم پسماند عفونی و تیز و برنده و ۳۳ کیلوگرم پسماند شیمیایی و دارویی تولید می کنند.

شایسته گفت: ۱۶ بیمارستان‌ استان از سال ۱۳۸۸ به دستگاه بی خطر ساز غیرسوز (اتوکلاو) و نظارت بر روند صحیح تفکیک، جمع آوری و بی خطرسازی پسماند‌های پزشکی و انجام پایش‌های مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیک مجهز شده اند و پسماند‌های بیمارستان ایرانمهر که فاقد دستگاه اتوکلاو است نیز توسط شرکت‌های دارای مجوز به بیمارستان رازی انتقال داده می‌شود.