پخش زنده
امروز: -
۸۹ درصد مراکز بهداشتی درمانی خراسان جنوبی، پسماند های پزشکی خود را از طریق قرارداد با بیمارستان ها یا شرکت های مدیریت پسماند دارای مجوز بی خطر می کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت:۸۹ درصد مراکز بهداشتی درمانی خراسان جنوبی برای بی خطرسازی پسماند پزشکی، با بیمارستان ها یا شرکت های مدیریت پسماند دارای مجوز قرارداد دارند.
شایسته افزود: هزار و ۱۸۷ مرکز بهداشتی درمانی شامل مطب، دندانپزشکی، مراکز جراحی محدود، آزمایشگاههای تشخیص طبی، درمانگاههای عمومی و تخصصی (غیر از دندانپزشکی)، درمانگاههای دندانپزشکی، مراکز PHC (شامل خانه بهداشت، مراکز بهداشت روستایی، مراکز بهداشت شهری، مراکز بهداشت شهری روستایی، پایگاههای بهداشتی)، سایر مراکز و موسسات پزشکی (شامل رادیولوژی، سونوگرافی، فیزیوتراپی، مراکز توانبخشی، مراکز درمان سوء مصرف مواد، داروخانه و ..) در خراسان جنوبی فعالیت می کنند.
وی گفت: این مراکز روزانه ۲هزار و ۵۷ کیلوگرم پسماند تولیدمی کنند که از این مقدار هزار و ۸۸۲ کیلوگرم مقدار پسماند عادی، ۱۶۹ کیلوگرم پسماند عفونی و تیز و برنده و ۵.۵ کیلوگرم پسماند شیمیایی و دارویی است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: همچنین ۱۷ بیمارستان استان روزانه ۳هزار و ۲۱۳ کیلوگرم پسماند شامل هزار و ۶۳۰ کیلوگرم پسماند عادی، هزار و ۵۴۷ کیلوگرم پسماند عفونی و تیز و برنده و ۳۳ کیلوگرم پسماند شیمیایی و دارویی تولید می کنند.
شایسته گفت: ۱۶ بیمارستان استان از سال ۱۳۸۸ به دستگاه بی خطر ساز غیرسوز (اتوکلاو) و نظارت بر روند صحیح تفکیک، جمع آوری و بی خطرسازی پسماندهای پزشکی و انجام پایشهای مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیک مجهز شده اند و پسماندهای بیمارستان ایرانمهر که فاقد دستگاه اتوکلاو است نیز توسط شرکتهای دارای مجوز به بیمارستان رازی انتقال داده میشود.