زباله سوزی به جای دفن اصولی؛

ورود دستگاه قضا به موضوع دفن غیر اصولی سایت زباله یاسوج

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: زباله سوزی و ترک فعل برخی از مدیران در زباله سوزی دشت روم محرز و مورد پیگرد قضایی قرار گرفت.