مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر ضمن اعلام افزایش تردد در محورهای ورودی و خروجی استان در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، مسیرهای پر تردد استان را معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرزاد رستمی اظهار داشت: در شش ماهه ابتدایی امسال تردد ۶ میلیون و ۲۸۰ هزار و ۷۷۳ خودرو در محورهای ورودی استان به ثبت رسیده است.
وی افزود: همچنین تردد ۶ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۴۰۱ خودرو در مبادی خروجی بوشهر ثبت شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱ درصدی در ورودیها و ۲/۶ درصدی در خروجیها را نشان میدهد.
رستمی گفت: در این مدت، بیشترین تردد خودروها در محورهای «چغادک-بوشهر»، «سیراف-عسلویه»، «عالیشهر-نیروگاه اتمی»، «اهرم-چغادک» و «دالکی-برازجان» ثبت شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان درباره تخلفات سرعت گفت: از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ۱۴۰۴، بیش از ۷۸ میلیون پلاک توسط سامانههای کنترل سرعت خوانده شده و ۱۴۲ هزار و ۸۰۴ تخلف سرعت به پلیس ارسال شده است.
رستمی افزود: بیشترین تخلفات سرعت در محورهای «بندرریگ-بوشهر»، «دیلم-گناوه» و «خورموج-اهرم» رخ داده که این محورها در شهرستانهای بوشهر، دیلم و تنگستان قرار دارند.