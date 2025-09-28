مراسم بزرگداشت اولین سالروز شهادت سیدحسن نصرالله در خرم آباد
مراسم گرامیداشت اولین سالروز شهادت شهید سیدحسن نصرالله و شهدای جبهه مقاومت در خرمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مراسم بزرگداشت اولین سالروز شهدای مقاومت شهید سید حسن نصرالله ، شهید عباس نیلفروشان ،شهید هاشم صفی الدین و همراهان شهیدشان با حضور حجتالاسلاموالمسلمین سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولیفقیه در استان و مردم ولایی و شهید پرور لرستان در حسینیه ثارالله ناحیه خرم آباد برگزار شد.
