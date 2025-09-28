نایب رئیس مجلس گفت: کمیسیون‌های تخصصی مجلس شاه‌بیت بررسی عملکرد دولت در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم هستند، خواستار دعوت از وزرا و مسئولان مربوطه جهت تسریع در رسیدگی به این گزارش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از اعلام وصول گزارش عملکرد یکساله دولت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: در ایامی که نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه حضور داشتند، جلسه‌ای با معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و طبق قانون، بنده و تعدادی از همکاران اعم از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و معاونان مجلس در این جلسه حضور یافتیم.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه نمایندگان به حق، پیگیر نحوه اجرای برنامه هفتم پیشرفت هستند، اظهار داشت: طبق تأکیدی که ما داشتیم، اکنون گزارش عملکرد یکساله به موقع از سوی دولت داده شد.

وی در ادامه خطاب به رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس عنوان کرد: شاه‌بیت بررسی این موضوع، جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس با وزارتخانه مربوطه بوده و وقت کافی نیز در اختیار آنها قرار دارد که باید وزرا و مسئولان بخشی که مسئول عملیاتی کردن برنامه هفتم فراخوانده شوند تا بدانیم دولت طی سال اول اجرای قانون برنامه هفتم پنجساله چه عملکردی داشته است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست این بخش از صحن علنی مجلس را بر عهده داشت با اشاره به تذکرات نمایندگان درباره پیگیری ارائه گزارش دولت از سوی مجلس، خاطرنشان کرد: امروز دولت، گزارش خود را به مجلس ارائه کرده و اکنون به لحاظ تخصصی کمیسیون‌ها باید با وزارتخانه‌ها و مسئولین بخش ها، جلسه بگذارند و به معنای واقعی عملکرد دولت را در این حوزه مورد بررسی و قضاوت قرار دهند و سپس گزارش آن را به مجلس و صحن ارائه کنند. تلفیق این گزارش نیز بر عهده کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است.