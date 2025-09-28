پخش زنده
دختران تکواندوکار اعزامی به بازیهای المپیک ناشنوایان، دور جدید تمرینات خود را در مازندران برگزار میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ چهار دختر تکواندوکار اعزامی به بازیهای المپیک ناشنوایان، دور جدید تمرینات خود را در استان مازندران برگزار میکنند.
محدثه غلامى (وزن ۴۹- کیلوگرم)، فاطمه زهرا زلیکانى (وزن ۵۷- کیلوگرم)، شبنم یارى (وزن ۶۷- کیلوگرم) و نسبیه شهبازى (وزن ۶۸+ کیلوگرم) ترکیب تیم ملی تکواندو دختران را در بازیهای المپیک تشکیل میدهند.
استان مازندران میزبان این تکواندوکاران در پنجمین مرحله اردوی آماده سازی شان خواهد بود.
به همین منظور آنها دیروز شنبه ۵ مهر وارد محل اردوی خود در این استان شدند تا از امروز تمرینات خود را آغاز کنند.
طبق برنامهی محبوبه محمدنژاد و بنفشه نصرتی، سرمربی و مربی تیم ملی تکواندو دختران ناشنوا (کیوروگی)، این اردو تا ۱۵ مهر پیگیری میشود.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.