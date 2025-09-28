پخش زنده
به مناسبت هفته دفاع مقدس، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان هشت سال جنگ تحمیلی با حضور اقشار مختلف مردم و خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران در مسجد حاجی کافیه سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مراسم، فرماندار سنندج با اشاره به نقشآفرینی رزمندگان در دفاع از ارزشها و تمامیت ارضی کشور، بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان تأکید کردند.
اسماعیلی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج هفته دفاع مقدس را فرصتی دوباره برای بازخوانی رشادتهای رزمندگان و پاسداشت خون پاک شهیدان عنوان کرد و افزود: هشت سال دفاع جانانه، تنها یک جنگ نظامی نبود؛ بلکه صحنهای برای تجلی ایثار، وحدت و بصیرت ملت بزرگ ایران بود. در آن روزهای سخت، رزمندگان ما با توکل بر خداوند متعال و با اتکا به روحیه جهادی، معجزهای بزرگ آفریدند و جهانیان را به تحسین واداشتند.
سرهنگ اسماعیلی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند زنده نگه داشتن روحیه جهاد، همبستگی و خودباوری هستیم تا در برابر تهدیدها و سختیها سربلند بایستیم.