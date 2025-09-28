تعداد متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان‌غربی به ۳۹ هزار و ۲۲۰ نفر رسیده و طرح‌های ساخت خانه برای این متقاضیان در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: تعداد متقاضیان واجد شرایط این طرح نهضت ملی مسکن به ۳۹ هزار و ۲۲۰ نفر رسیده که برای ۲۴ هزار و ۷۵۲ نفر از آنها تخصیص پروژه انجام شده است.

پیمان آرامون افزود: در بخش ساخت و انبوه‌سازی، عملیات اجرایی ۱۷ هزار و ۹۳۹ واحد مسکونی در قالب ۴ هزار و ۳۹۷ طرح آغاز و در دست اجراست. همچنین اراضی لازم برای ساخت ۱۶۵ هزار و ۹۶۵ واحد مسکونی شناسایی و تامین شده است.

آرامون تصریح کرد: سهمیه استان برای چهار سال آینده ساخت ۲۰۴ هزار واحد مسکونی است که در ۴۸ شهر استان در بخش‌های مختلف مسکن شهری، روستایی، بازآفرینی شهری و خودمالکی ساخته خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با تاکید بر اهتمام ویژه مسئولان استان، گفت: اجرای نهضت ملی مسکن در آذربایجان‌ غربی با جدیت و سرعت در حال انجام است تا پاسخگوی نیاز‌های مسکونی مردم باشد.