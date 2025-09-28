مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سید شهدای جبهه مقاومت شهید سید حسن نصرالله و سردار شهید عباس نیلفروشان و دیگر شهدای جبهه مقاومت فردا در تبریز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی اعلام کرد:مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سید شهدای جبهه مقاومت فردا دوشنبه ۷ مهرماه در سنگفرش مصلای تبریز از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار خواهد شد.

شهید سید حسن نصرالله دبیر کل وقت حزب‌الله لبنان در حمله وحشیانه رژیم صهیونی در ۶ مهر سال ۱۴۰۳ به مقر فرماندهی حزب‌الله لبنان در ضاحیه بیروت به همراه چند تن از یارانش به شهادت رسیدند.