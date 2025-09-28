۱ـ آبه/ سارا طالبیان/ تهران

۲ـ آستاره/ فاطمه حیدری/ شهرکرد

۳ـ بچه سوم/ سُرنا امینی/ مشهد

۴ـ براوو/ مهدی حسنلو/ زنجان

۵ـ پس از جنگ/ بارقه عربی/ تهران

۶ـ چیازاد/ مهرداد افتخاری/ کرمانشاه

۷ـ خانه/ عقیل جماعتی/ بوشهر

۸ـ دخترک/ فرزاد رضایی/ نورآباد ممسنی

۹ـ درس انار/ سجاد پرهیزکاری/ تبریز(راه یافته از جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان تبریز ـ سهند)

۱۰ـ دریا مرا بس است/ امیرمحمد مریدی‌زاده و مرتضی نوابی/ بندرعباس

۱۱ـ دوتوک/ هادی ثابت شوکت آباد/ بیرجند

۱۲ـ روبارو/ امیر پذیرفته/ رفسنجان

۱۳ـ روضه‌ای برای دفاع/ زهرا میری/ قم

۱۴ـ رویای تامی/ دلاور دوستانیان/ تهران

۱۵ـ سرکوهی/ محمد ناصری‌راد/ شیراز

۱۶ـ شهر من، بی پرده/ احمد نورمحمدی/ ایلام

۱۷ـ صدای قدم‌های آب/ امیرهادی ملک اسماعیلی/ سمنان

۱۸ـ عکاسخانه/ مبین محمدی/ تهران

۱۹ـ مامان/ علی‌محمد صادقی/ تهران

۲۰ـ مزرع سبز فلک/ محمدهادی اسفندیاری و فرزانه حاتمی/ شیراز

۲۱ـ مقام دولا/ بهجت داودی/ بیرجند

۲۲ـ مندو/ جابر بادیاد/ یاسوج

اسامی اعضای هیأت‌های انتخاب و داوری چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در نشست رسانه‌ای دبیر جشنواره اعلام خواهد شد.

چهل ‌و ‌دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.