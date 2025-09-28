۱ـ آبه/ سارا طالبیان/ تهران
۲ـ آستاره/ فاطمه حیدری/ شهرکرد
۳ـ بچه سوم/ سُرنا امینی/ مشهد
۴ـ براوو/ مهدی حسنلو/ زنجان
۵ـ پس از جنگ/ بارقه عربی/ تهران
۶ـ چیازاد/ مهرداد افتخاری/ کرمانشاه
۷ـ خانه/ عقیل جماعتی/ بوشهر
۸ـ دخترک/ فرزاد رضایی/ نورآباد ممسنی
۹ـ درس انار/ سجاد پرهیزکاری/ تبریز(راه یافته از جشنواره منطقهای سینمای جوان تبریز ـ سهند)
۱۰ـ دریا مرا بس است/ امیرمحمد مریدیزاده و مرتضی نوابی/ بندرعباس
۱۱ـ دوتوک/ هادی ثابت شوکت آباد/ بیرجند
۱۲ـ روبارو/ امیر پذیرفته/ رفسنجان
۱۳ـ روضهای برای دفاع/ زهرا میری/ قم
۱۴ـ رویای تامی/ دلاور دوستانیان/ تهران
۱۵ـ سرکوهی/ محمد ناصریراد/ شیراز
۱۶ـ شهر من، بی پرده/ احمد نورمحمدی/ ایلام
۱۷ـ صدای قدمهای آب/ امیرهادی ملک اسماعیلی/ سمنان
۱۸ـ عکاسخانه/ مبین محمدی/ تهران
۱۹ـ مامان/ علیمحمد صادقی/ تهران
۲۰ـ مزرع سبز فلک/ محمدهادی اسفندیاری و فرزانه حاتمی/ شیراز
۲۱ـ مقام دولا/ بهجت داودی/ بیرجند
۲۲ـ مندو/ جابر بادیاد/ یاسوج
اسامی اعضای هیأتهای انتخاب و داوری چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران در نشست رسانهای دبیر جشنواره اعلام خواهد شد.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشهورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار خواهد شد.