معاون توسعه بازرگانی و صنایع غذایی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: خرید گوجه فرنگی از کشاورزان با قیمت ۸ هزار تومان در درب کارخانه در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع غذایی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اعلام کرد که روند جذب گوجهفرنگی توسط کارخانجات رب استان مطلوب است و فرآیند خرید این محصول از کشاورزان با قیمت حدود هشت هزار تومان درب کارخانه در حال انجام میباشد.
محمد دمکری در بازدید از کارخانه تولید رب گوجهفرنگی و سردخانه شهرستان بوکان گفت: با توجه به کاهش تولید سیب در سال جاری، برخی سردخانههای استان برای استفاده بهینه از ظرفیت خود اقدام به عقد قرارداد با کشاورزان برای ذخیرهسازی محصولاتی نظیر پیاز و سیبزمینی کردهاند.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی ادامه داد: حمایت از صنایع تبدیلی و سردخانهای نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده و پایداری تولیدات کشاورزی استان دارد و تلاش میشود مشکلات این واحدها در تعامل با بخش خصوصی و نهادهای مرتبط برطرف شود.