مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان همدان، گفت: فرهنگ جهاد و مقاومت تنها محدود به دفاع نیست و باید در همه عرصه‌های زندگی جاری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار سرتیپ دوم پاسدار «مهدی ظفری» مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان همدان امروز در ششمین آیین تجلیل از پیشکسوتان و فعالان عرصه جهاد و مقاومت استان، با اشاره به اینکه در فرهنگ دفاع مقدس روح معنویت، ایثار، از خودگذشتگی و آسمانی شدن موج می‌زند، بر ترویج بیش از پیش این فرهنگ در جامعه تاکید کرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان همدان ادامه داد: فرهنگ جهاد تنها محدود به دفاع نیست بلکه در همه عرصه‌های زندگی جاری است؛ از تربیت فرزندان صالح توسط مادران و پدران، تا مدیریت صادقانه و خدمت به مردم توسط مسئولان.

عمرایی، معاون سیاسی، امنیتی استاندار هم با اشاره به جدا شدن بخش‌های بزرگی از خاک ایران در دوران قاجار و پهلوی، گفت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و مجاهدت‌های رزمندگان و شهدا در دفاع مقدس، حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمن نیافتاد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان هم با اشاره به اینکه هویت انقلاب اسلامی از اجزا و ارکان مختلفی، از جمله عدالت اجتماعی و مقاومت، تشکیل شده است، گفت: شهدای ما برای حفظ این ارکان از جان خود گذشتند و ما هم باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم.

آیت الله شعبانی موثقی افزود: دشمنان ما به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی بسیار زیاده خواه هستند و می‌خواهند ارکان انقلاب اسلامی را از ما بگیرند، اما ایران اسلامی با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآنی و تجارب ارزشمند دفاع مقدس، به مقاومت خود تا نابودی جبهه باطل ادامه خواهد داد.

او همچنین با تاکید بر اینکه ما از تحریم استقبال نمی‌کنیم، اما از مذاکره عادلانه استقبال می‌کنیم، گفت: از تهدیدات دشمن هراسی نداریم و به برکت مجاهدت‌های مردم و نیرو‌های نظامی توان مقابله با آنان را داریم.

ماینده ولی فقیه در استان بر رفع مشکلات قوانین دست و پاگیر، معیشت و مسکن مردم، به ویژه بازنشستگان تاکید کرد.

از پیشکسوتان و فعالان عرصه جهاد و شهادت استان همدان، به مناسبت هفته دفاع مقدس در سالن همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی تجلیل شد.