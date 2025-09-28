پخش زنده
نخستین نشست تخصصی «تحلیل فقهی رمز ارز ها» با تمرکز بر چالشهای فقهی راهاندازی صندوق سرمایهگذاری بیتکوین، به میزبانی اداره مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست که با مشارکت نمایندگان بورس کالا، و شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری برگزار گردید، جمعی از مدیران، کارشناسان و اساتید حوزه فقه و بازار سرمایه حضور داشتند.
مجید پویانمهر، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس، مهمترین چالشهای فقهی مرتبط با راهاندازی صندوق سرمایهگذاری بیتکوین را مطرح کرد. همچنین جواد سلطانیفرد، عضو هیئت علمی مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری، به عنوان سخنران اصلی نشست، به ارائه پژوهشها و تحلیلهای خود درباره «مالیت» رمزارزها پرداخت.
سلطانیفرد با تاکید بر نقش «مالیت» به عنوان یکی از شرایط صحت معاملات، عناصر اصلی مالیت را شامل «منفعت عقلائی داشتن»، «مورد رغبت بودن»، و «مورد نهی شرعی نبودن» دانست و دیدگاههای مختلف فقهی در این زمینه را بررسی کرد.
وی در ادامه با اشاره به دیدگاه برخی فقها، خاطرنشان کرد: وجود منفعت شخصی برای تحقق مالیت کافی است و عرف نیز چنین مواردی را مال به شمار میآورد.
این استاد دانشگاه افزود: مال در اصطلاح فقهی تفاوت چندانی با معنای عرفی آن ندارد و میتوان آن را چیزی دانست که دارای ارزش مبادلهای نزد عموم یا بخشی از مردم باشد. او در تطبیق این تعریف با رمزارزها، بر نقش تمایل عمومی مردم در ایجاد ارزش برای این داراییها تاکید کرد.
در پایان این نشست، شرکتکنندگان با بررسی ابعاد فنی و مدیریتی طرح صندوق سرمایهگذاری بیتکوین، نظرات خود را پیرامون مسائل فقهی مطروحه تبادل کردند.