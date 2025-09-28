از ابتدای امسال تا دوم مهرماه، بیش از ۵۷ میلیون و ۵۰۱ هزار مگاوات‌ساعت برق معادل ۵۷ تراوات‌ساعت در تابلوهای بورس انرژی کشور با متوسط قیمت هر کیلووات‌ساعت ۷۱۷۶ ریال خرید و فروش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شرکت مدیریت شبکه برق ایران، تا دوم مهرماه سال جاری در مجموع ۵۷ میلیون و ۵۰۱ هزار و ۹۹۱ مگاوات‌ساعت برق به ارزش ۸۷ هزار و ۴۱۳ میلیارد ریال از طریق تابلو‌های مختلف بورس انرژی مبادله شده است.

بر پایه این گزارش، در میان تابلو‌های معاملاتی، ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار مگاوات‌ساعت از طریق تابلوی عادی، ۷۰۱ هزار مگاوات‌ساعت از طریق تابلوی سبز، بیش از ۳ میلیون و ۲۲۵ هزار مگاوات‌ساعت از طریق تابلوی آزاد و ۴ میلیون و ۷۴ هزار مگاوات‌ساعت از طریق تابلوی خودتأمین معامله شده است. متوسط قیمت هر کیلووات‌ساعت برق در این معاملات ۷۱۷۶ ریال اعلام شده است.

همچنین، طی نیمه نخست سال جاری بیش از ۲۸ میلیون و ۹۳۵ هزار مگاوات‌ساعت برق به ارزش ۴۹ هزار و ۴۷۸ میلیارد ریال از سوی شرکت‌های توزیع خریداری شده که حدود ۵۱ درصد آن از نیروگاه‌های دولتی و ۴۹ درصد از نیروگاه‌های خصوصی با میانگین قیمت ۱۷۱۰ ریال برای هر کیلووات‌ساعت تأمین شده است.