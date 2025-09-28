تردد کامیون‌های صادراتی در نیمه نخست سال ۱۱ درصد و تعداد مسافران عبوری از مرز تمرچین با افزایش ۳۲ درصدی به بیش از ۸۴۵ هزار نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، آمار تردد در پایانه مرزی تمرچین طی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴ رشد قابل توجهی داشته است.

در این بازه زمانی، مجموع تردد ناوگان باری در این پایانه به ۴۸ هزار و ۹۳۷ دستگاه رسید که شامل ۷۹۳۹ دستگاه کامیون خروجی صادراتی با ۱۱ درصد افزایش، ۱۸۰۰۳ دستگاه تریلر خروجی با ۱۲ درصد رشد، ۲۷۰۷ دستگاه کامیون ورودی (واردات) با ۴۴ درصد افزایش و ۲۷۲۷دستگاه ترانزیت ورودی است.

همچنین مجموع تردد ناوگان مسافری و سواری به ۸۸۸۱ دستگاه با افزایش ۳۱ درصدی رسید و تعداد مسافران عبوری از این مرز نیز با رشد ۳۲ درصدی به ۸۴۵۶۱۸ نفر افزایش یافته است.

این آمار که توسط روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان آذربایجان غربی منتشر شده نشان‌دهنده رونق فعالیت‌های تجاری و مسافری در پایانه مرزی تمرچین است که نقش مهمی در توسعه مبادلات مرزی و ارتباطات منطقه‌ای ایفا می‌کند.