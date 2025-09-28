پخش زنده
پلیس امنیت اقتصادی بابل ۵ کارگاه عرضه برنج که اقدام به تخلیط برنج خارجی با داخلی میکردند را پلمب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: با توجه به افزایش قیمت برنج محلی در بازار برخی افراد سودجو که کارگاه سورتینگ و عرضه برنج دارند به تخلیط ارقام محلی برنج با ارقام خارجی با هدف عرضه به بازار به اسم برنج محلی اقدام کردند.
سرهنگ داداش تبار با اشاره به پملب ۵ کارگاه سورتینگ برنج، افزود: با هوشیاری مردم و اقدام قاطع پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل ۵ کارگاه عرضه و سورتینگ برنج با کشف ۱۳۰ تن برنج نامرغوب و ۲۶۰ میلیارد ریال پلمب شد.
فرمانده انتظامی بابل با هشدار به سودجویان و برهم زنندگان امنیت اقتصادی شهرستان، گفت: به تمام افرادی که در بزنگاههای مختلف قصد سودجویی و برهم زدن نظم اقتصادی شهرستان را دارند هشدار میدهم از این اقدام خودداری کنند چرا که از چشم تیزبین پلیس، دستگاههای امنیتی و مرجع قضایی پنهان نخواهند ماند و با رویت این اقدام نادرست با تمام توان در چارچوب قانون با آنها برخورد خواهد شد.