پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران بر ضرورت بازطراحی ساختار صنایع ملی مس به منظور افزایش بهرهوری تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از صنایع ملی مس ایران، سیدمصطفی فیض با اشاره به حجم وسیع طرحها و عملیات توسعهای شرکت صنایع ملی مس افزود:راهبرد افزایش ظرفیت و توسعه الزاماتی دارد که باید با همکاری مجلس، وزارتخانه و ایمیدرو فراهم شود.
وی با بیان اینکه ملی مس نیازمند توسعه جدی در همه اجزا و ارکان است، اضافه کرد: بازمهندسی ساختار ملی مس آغاز شده و باید در همه معاونتها و حوزه عملیات و توسعه محقق شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران افزود: تغییر رویکرد در شرکت ملی مس ضروری است تا بهرهوری پایین نیاید و فرصتهای بازار از دست نرود.
فیض ادامه داد: سطوح مختلف حکمرانی پشتیبان شرکت ملی مس هستند و انتظار است که نقش تسهیلگر ایفا کنند، زیرا برخی موضوعات در کاغذبازی فعلی اداری، حل و فصل نمیشود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به محدودیتها و تحریمهای مکانیسم اسنپبک تصریح کرد: این موانع تأثیر جدی بر ملی مس نخواهد گذاشت و میتوان با تجربههای گذشته از این دستاندازها عبور کرد.