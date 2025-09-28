چهارمین جشنواره ملی انار ساوه با رنگوبوی اقوام ایرانی از ۶ تا ۱۶ آذر در محوطه مسجد تاریخی ساوه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در مراسم یادوارهی شهدا روستای آقچه قلعه بخش نوبران از خانواده معظم شهدا این روستا تجلیل شد.
به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس مسئولان تفرش با خانواده شهدای والا مقام ولی اله دادبین وحسین محمودیان، از شهدای هشت سال دوران دفاع مقدس دیدار و از فداکاری شهدا و صبر و بردباری خانواده انها قدردانی کردند.
شهیدان دادبین و محمودیان ۱۳ بهمن ۶۵ دربمباران تفرش به شهادت رسیدند.
