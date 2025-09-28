پخش زنده
هفته پنجم فوتبال سری آ ایتالیا شنبه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
کومو ۱ - ۱ کرمونزه یوونتوس ۱ - ۱ آتالانتا (گل یووه: خوان کابال در دقیقه ۷۸)
کالیاری ۰ - ۲ اینتر (گلها: لائوتارو مارتینس در دقیقه ۹ و فرانچسکو اسپوزیتو ۸۲)
برنامه - یکشنبه ۶ مهر:
ساسولو - اودینزه
رم - ورونا
پیزا - فیورنتینا
لچه - بولونیا
میلان - ناپولی
دوشنبه ۷ مهر:
پارما - تورینو
جنوآ - لاتسیو
در جدول سری آ تیم ناپولی با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و تیمهای یوونتوس با ۱۱ و میلان، رم و اینتر با ۹ امتیاز دوم تا پنجم هستند.