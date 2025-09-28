سری آ ایتالیا؛ توقف یووه، اینتر مدعی شد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

کومو ۱ - ۱ کرمونزه یوونتوس ۱ - ۱ آتالانتا (گل یووه: خوان کابال در دقیقه ۷۸)

کالیاری ۰ - ۲ اینتر (گل‌ها: لائوتارو مارتینس در دقیقه ۹ و فرانچسکو اسپوزیتو ۸۲)

برنامه - یکشنبه ۶ مهر:

ساسولو - اودینزه

رم - ورونا

پیزا - فیورنتینا

لچه - بولونیا

میلان - ناپولی

دوشنبه ۷ مهر:

پارما - تورینو

جنوآ - لاتسیو

در جدول سری آ تیم ناپولی با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های یوونتوس با ۱۱ و میلان، رم و اینتر با ۹ امتیاز دوم تا پنجم هستند.