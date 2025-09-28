مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به مصدوم واژگونی خودروی جیپ در محور لردگان به بروجن خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر واژگونی خودروی جیپ در محور لردگان به بروجن گردنه حلوایی دریافت شد. بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات نگین به محل اعزام شد.

وی افزود: نیرو‌های امدادی پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه، تثبیت خودرو و انجام عملیات رهاسازی، اقدامات پیش‌بیمارستانی را برای مصدوم انجام داده و سپس وی را به نیرو‌های اورژانس تحویل دادند.