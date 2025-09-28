پخش زنده
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی با بازدید از غرفههای فناوران در دهمین نمایشگاه ایران فارما، بر تقویت نوآوری و رفع چالشهای شرکتهای دانشبنیان این حوزه تأکید کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رزمجویی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی همزمان با برگزاری دهمین نمایشگاه بینالمللی ایران فارما، با هدف تعامل مستقیم و بررسی چالشهای شرکتهای دانشبنیان، از غرفههای فناوران و تولیدکنندگان فعال در این حوزه بازدید کرد و بر رویکرد حمایتی این ستاد برای ارتقای نوآوری در صنعت داروهای گیاهی تأکید کرد.
وی با اشاره به رویکرد حمایتی این ستاد گفت: یکی از اولویتهای اصلی ما، ایجاد بستر برای تعامل و همافزایی میان شرکتهای دانشبنیان و مراکز علمی و صنعتی است تا از طریق حمایتهای هدفمند، مسیر نوآوری در صنایع دارویی گیاهی تقویت شود.
رزمجویی همچنین پایداری، تابآوری و نوآوری در زنجیره تأمین دارو را از محورهای اساسی توسعه صنعت دارویی دانست و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد که زنجیره تولید و تأمین دارو با تکیه بر نوآوری علمی و فناوریهای نوین تقویت شود تا ضمن پاسخ به نیازهای داخلی، سهم ایران در بازارهای منطقهای و بینالمللی نیز افزایش یابد.
به گفته دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی در این مسیر، میتواند زمینهساز ارتقای تابآوری صنعت دارو و افزایش قدرت رقابتی آن در سطح جهانی باشد.