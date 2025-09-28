یکی از دلایل مهم این عقب ماندگی‌ها در عرصه تولید و اشتغال کردستان عدم پرداخت تسهیلات مناسب در این زمینه و همکاری نکردن بانک‌ها است.

بی توجهی بانک ها به رسالت محرومیت زدایی در کردستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، امسال از سوی مقام معظم رهبری با نام سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است.

در استان کردستان که از محرومیت طولانی سرمایه گذاری‌های بزرگ رنج می‌برد، تولید و صنعت سهم اندکی در اقتصاد آن دارد.

حیدری رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان در استودیوی صبحدم توضیحاتی دادند.

باختر معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان نیز ، در مورد پرونده‌های تشکیل شده بانکی در جهاد کشاورزی که چشم انتظار دریافت تسهیلات بانکی هستند، توضیحاتی ارائه کردند.