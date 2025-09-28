کارشناس هواشناسی استان زنجان، از ادامه پایداری جوی و افزایش دما تا اواسط هفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کارشناس هواشناسی استان، آغاز افزایش نسبی دما از امروز را یادآور شد و گفت: این روند افزایشی تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

نجفی در ادامه بیان کرد: از روز چهارشنبه، نفوذ زبانه‌های پرفشار، باعث وزش باد‌های شمالی، به ویژه در کانال بادی استان خواهد شد.

وی همچنین احتمال بارش‌های پراکنده و خفیف در ارتفاعات شمالی استان را به دلیل فعالیت سامانه شمالی، از روز چهارشنبه تا پایان هفته پیش‌بینی کرد و گفت: از همین روز شاهد کاهش نسبی دما در استان خواهیم بود.