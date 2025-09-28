بنا بر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل شهرک جهان‌نما تا پل فردیس در آزادراه تهران کرج قزوین، حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک در آزادراه قزوین کرج تهران سنگین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ بنا بر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل شهرک جهان‌نما تا پل فردیس در آزادراه تهران کرج قزوین، حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک در آزادراه قزوین کرج تهران و محدوده قلعه‌نو در بزرگراه ورامین تهران سنگین است.

‌

براساس این گزارش ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل سیاه‌بیشه تا ولی‌آباد در مسیر جنوب به شمال محور چالوس، محدوده نسیم‌شهر در آزادراه ساوه - تهران و حدفاصل شهریار تا میدان معادن در محور شهریار - تهران نیمه‌سنگین است.

‌

بر پایه این گزارش، تردد در مسیر‌های رفت و برگشت محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه‌های تهران - پردیس، تهران - شمال و قزوین - رشت و مسیر شمال به جنوب محور چالوس کرج روان است.

‌

گفتنی است، بارش پراکنده باران پدیده غالب جوی در برخی از محور‌های استان‌های اردبیل و گیلان است.