به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، داوران بازی‌های هفته دهم لیگ برتر فوتسال کشور در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:

یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴

عرشیا آذربایجان شهرقدس - پالایش نفت شازند

داوران: مهدی عظیم، طه درخشانفرد، علی مهرآبادی، محمدامین اکبری و بهادر نوروزی ناظر: علیرضا محمدپور

گهر زمین سیرجان - پردیس قزوین

داوران: احسان نعمتی، محمود طحان، جواد دهقانی، اسماعیل نعمتی و مسعود مقتدری ناظر: عباس دهقانپور

بهشتی سازه گرگان - شهرداری ساوه

داوران: سیدسجاد فتحی، یوسف صادقی، میلاد خانجانی، ارسلان میرزاده و محمد نوروزی ناظر: اصغر علی بیگی

پالایش نفت بندرعباس- جوادالائمه شهرکرد

داوران: حمید قدسی راغب، سعید قربانی زاده، میلاد مستان، مرتضی وزیری تبریزی، ستار کدوری ناظر: کوروش هاشمی

دوشنبه ۷ مهر

سن‌ایچ ساوه - فولاد زرند ایرانیان

داوران: اسماعیل کمربسته، هادی لطفی، محمدعلی آقایی و محسن لطفی‌زاده و امیرحسین نادب ناظر: محمد فرجی

پالایش نفت اصفهان- فولاد هرمزگان

داوران: مرتضی شعبانی، بهنام نبی‌پور، رضا ملکی، آرمین ابراهیمی و نیما صفری ناظر: محمدرضا ذاکری

سه‌شنبه ۸ مهر

مس سونگون ورزقان- گیتی‌پسند اصفهان

داوران: ابراهیم مهرابی افشار، فرزین صالح، علی احمدی و محمدرضا وحیدپور و دانیال منصوری ناظر: علیرضا سهرابی