اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتسال در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، داوران بازیهای هفته دهم لیگ برتر فوتسال کشور در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:
یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴
عرشیا آذربایجان شهرقدس - پالایش نفت شازند
داوران: مهدی عظیم، طه درخشانفرد، علی مهرآبادی، محمدامین اکبری و بهادر نوروزی ناظر: علیرضا محمدپور
گهر زمین سیرجان - پردیس قزوین
داوران: احسان نعمتی، محمود طحان، جواد دهقانی، اسماعیل نعمتی و مسعود مقتدری ناظر: عباس دهقانپور
بهشتی سازه گرگان - شهرداری ساوه
داوران: سیدسجاد فتحی، یوسف صادقی، میلاد خانجانی، ارسلان میرزاده و محمد نوروزی ناظر: اصغر علی بیگی
پالایش نفت بندرعباس- جوادالائمه شهرکرد
داوران: حمید قدسی راغب، سعید قربانی زاده، میلاد مستان، مرتضی وزیری تبریزی، ستار کدوری ناظر: کوروش هاشمی
دوشنبه ۷ مهر
سنایچ ساوه - فولاد زرند ایرانیان
داوران: اسماعیل کمربسته، هادی لطفی، محمدعلی آقایی و محسن لطفیزاده و امیرحسین نادب ناظر: محمد فرجی
پالایش نفت اصفهان- فولاد هرمزگان
داوران: مرتضی شعبانی، بهنام نبیپور، رضا ملکی، آرمین ابراهیمی و نیما صفری ناظر: محمدرضا ذاکری
سهشنبه ۸ مهر
مس سونگون ورزقان- گیتیپسند اصفهان
داوران: ابراهیم مهرابی افشار، فرزین صالح، علی احمدی و محمدرضا وحیدپور و دانیال منصوری ناظر: علیرضا سهرابی