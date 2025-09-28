

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرمربی تیم هندبال مردان نفت و گاز گچساران گفت: تمرینات آماده سازی این تیم برای شرکت در مسابقات لیگ برتر هندبال در حال برگزاری است.

اصغر نوروز نژاد با بیان اینکه تمرینات تیم هندبال مردان نفت و گاز گچساران دیرشروع شد، افزود: تعلل در تخصیص اعتبار برای خرید بازیکنان جدید و تمدید قرار داد آنان باعث تاخیر در تشکیل تیم مردان هندبال نفت و گاز گچساران شد .

نوروز نژاد با بیان اینکه این روز‌ها تمرینات آمادگی و هماهنگی و کارایی تیمی در دستور کار است، اضافه کرد: تلاش می‌کنیم با تمرینات فشرده در طول فصل بازیکنان را به آمادگی کامل برسانیم.

گفتنی است هفته اول سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان کشور روز‌های سه شنبه و چهار شنبه ۸ و ۹ مهر برگزار می‌شود که تیم نفت و گاز گچساران در نخستین دیدار خود روز چهارشنبه ۹ مهر ساعت ۱۶ به مصاف تیم سپاهان در اصفهان می‌رود.

تیم هندبال مردان نفت وگاز گچساران سابقه قهرمانی، نایب قهرمانی لیگ برتر و همچنین چهارمی آسیا و هفتمی جهان را در کارنامه دارد.