به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، زارعی افزود: بر اساس الگوی نقشه‌های پیشیابی هواشناسی و با توجه به افزایش ضخامت جو تا صبح فردا ادامه روند افزایشی دمای هوا قابل پیش بینی است، ضمن اینکه در این مدت پدیده قالب علاوه بر افزایش موقت ابر در برخی نقاط گاهی وزش باد، در برخی ساعات گرد و خاک در مناطق بیابانی و مرز شرقی استان قابل پیش بینی است.

صبح امروز سربیشه با ۸ درجه سلسیوس خنک‌ترین و روز گذشته دهسلم و بندان مشترکا با ۴۰ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه‌های استان ثبت شدند.

نوسانات دمایی در مرکز استان نیز بین ۱۴ و ۳۴ درجه سلسیوس ثبت شد.