به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این مشارکت، گامی مهم در راستای افزایش نقش ایران در تصمیم‌گیری‌های کلیدی حوزه هوانوردی بین‌المللی و تقویت تعاملات تخصصی کشور تلقی می‌شود.

در این اجلاس دو هفته‌ای که با حضور بیش از هزار نفر از مقامات عالی‌رتبه سازمان‌های هواپیمایی کشوری از ۱۹۰ کشور جهان و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی معتبر همچون یاتا (IATA)، آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا (EASA) و دیگر نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار می‌شود، جمهوری اسلامی ایران با حضوری مؤثر، بر اهمیت جایگاه خود در عرصه هوانوردی جهانی تأکید می‌کند .