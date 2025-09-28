حضور پررنگ ایران در اجلاس ایکائو؛ گامی در جهت ارتقای نقش هوانوردی کشور
نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری ایران در روزهای نخستین برگزاری چهل و دومین اجلاس سازمان بینالمللی هوانوردی کشوری (ایکائو) در مونترال کانادا، حضوری فعال و چشمگیر داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این مشارکت، گامی مهم در راستای افزایش نقش ایران در تصمیمگیریهای کلیدی حوزه هوانوردی بینالمللی و تقویت تعاملات تخصصی کشور تلقی میشود.
در این اجلاس دو هفتهای که با حضور بیش از هزار نفر از مقامات عالیرتبه سازمانهای هواپیمایی کشوری از ۱۹۰ کشور جهان و نمایندگان سازمانهای بینالمللی معتبر همچون یاتا (IATA)، آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا (EASA) و دیگر نهادهای منطقهای و بینالمللی برگزار میشود، جمهوری اسلامی ایران با حضوری مؤثر، بر اهمیت جایگاه خود در عرصه هوانوردی جهانی تأکید میکند .