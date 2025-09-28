به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ عباس عاشوری گفت: امسال، لاشه ۲۶ فک خزری در سواحل شهرستان‌های گیلان کشف شد که بیشترین لاشه‌های کشف شده مربوط به شهرستان‌های بندر انزلی، بندر کیاشهر و رشت بود.

وی با بیان اینکه ۸ لاشه در بهار، ۱۶ لاشه در تابستان و ۲ لاشه در روز‌های ابتدایی مهر امسال در سواحل گیلان کشف شد، افزود: کشف لاشه فک‌های خزری در سواحل شمال کشور و افزایش تلفات تنها پستاندار دریای خزر که در خطر انقراض قرار دارد، موجب نگرانی کارشناسان محیط زیست و دوستداران حیات وحش شده به طوری که آزمایش‌های مختلف برای یافتن علت مرگ این پستاندار دریایی در استان‌های حاشیه دریای خزر شامل گیلان، مازندران و گلستان و حتی کشور‌های حاشیه دریای خزر انجام شده، اما هنوز علت دقیقی برای مرگ این گونه در خطر انقراض پیدا نشده است.

رئیس اداره محیط زیست دریایی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان با بیان اینکه تحقیقات کارشناسان مرکز حفاظت فک خزری برای کشف علت مرگ این پستانداران همچنان ادامه دارد، گفت: پس از بررسی‌های دقیق مشخص شد که این فک‌ها داخل دریا مرده‌اند و هنگامی که لاشه فک‌های مرده با امواج دریا به ساحل می‌آیند پوسیده شده‌اند به همین دلیل امکان نمونه برداری از بافت‌ها وجود ندارد.

فک خزری تنها پستاندار بومی دریای خزر به شمار می‌رود که در فهرست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) در رده گونه‌های در معرض انقراض قرار دارد.