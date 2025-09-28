به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسابقات بوکس انتخابی استان در رده سنی نونهالان با حضور ۶۱ ورزشکار از شهرستان‌های سنندج، سقز، مریوان، بانه، کامیاران، دیواندره، قروه، بیجار و دهگلان با شناسایی نفرات برتر در سنندج به کار خود پایان داد.

این مسابقات با هدف تشکیل تیم کردستان در المپیاد استعداد‌های برتر ورزش کشور در دو مرحله طی روز‌های یکم تا چهارم مهرماه در خانه بوکس شهرستان سنندج برگزار شد.

نفرات برتر این مسابقات به تشخیص کمیته فنی و سرمربی نونهالان استان به اردوی‌های آمادگی تیم کردستان دعوت می‌شوند.

گفتنی است؛ هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ورزش کشور طی روز‌های ۲۱ مهر لغایت دوم آبان ماه در رشته‌های مختلف و به میزبانی شهرستان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود.