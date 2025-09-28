حضور زنان در عرصه اجتماعی و سیاسی سرنوشت ساز است
رئیس کمیته بانوان استان البرز در انتخابات گفت: حضور بانوان در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی حضوری موثر و سرنوشت ساز است و باید از این ظرفیت به بهترین شکل بهره برد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
رئیس کمیته بانوان استان البرز در انتخابات با اشاره به نزدیک شدن برگزاری انتخابات در اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت:حضور بانوان در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی حضوری موثر و سرنوشت ساز است و حضور اجتماعی و تاثیر گذاری زنان ظرفیت و فرصتی ارزشمند است و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود.
آقایی افزود: مشارکت فعالانه جامعه بانوان استان البرز در خلق حماسههای بانوانی در انتخابات گذشته و مشارکت بالای زنان که حائز رتبه نخست در کشور بود نشان از اشتیاق و حضور موثر بانوان در عرصه سیاسی دارد.
وی گفت: ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت و توانمندی بانوان در پیشبرد اهداف حوزه زن و خانواده در دستور کار قرار دارد.
مشاور استاندار و مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری البرز با اشاره به روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب بهمن ماه سال ۱۴۰۰ گفت: قرارگاه جمعیت با ریاست مستقیم استاندار در اردیبهشت ۱۴۰۱ تشکیل و سند راهبردی جمعیت استان تدوین شد و با ایجاد اتاق وضعیت مبتنی شاخصهای فرزندآوری، برنامههای متعددی در حوزه آموزش، فرهنگسازی، مشاورههای فرزندآوری، پیشگیری از ناباروری و ترویج زایمان طبیعی در سراسر استان اجرا شد که تاکنون بیش از ۱۵۳ هزار نفر در دورههای آموزشی و کارگاههای مرتبط حضور یافتهاند.
وی اعطای زمین به خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر، احیای مرکز دولتی درمان ناباروری بیمارستان کمالی، راهاندازی مرکز مردمی نفس در تمامی شهرستانها و همچنین برگزاری رویداد جایزه جوانی جمعیت از جمله اقدامات شاخص استان عنوان کرد.
وی با اشاره به نقش محوری گروههای مردمی تأکید کرد: استان البرز در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رتبه اول کشور را در زمینه مشارکت گروههای مردمی در حوزه جمعیت کسب کرد. با این حال، در سال ۱۴۰۳ به دلیل تغییرات ملی و تمرکز بر اولویتهای دیگر، فعالیتهای جمعیتی در سطح کشور با افت نسبی مواجه شد که اثر خود را در آمارها نشان داد.
وی گفت: وضعیت شاخص جمعیتی استان از منفی ۱۱ در سال ۱۴۰۱ به منفی ۱.۵ در پایان ۱۴۰۲ بهبود یافت که این موفقیت حاصل همافزایی دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم است، اما استمرار آن نیازمند نگاه کلان حاکمیت و تقویت حمایتهای اقتصادی است.
آقایی بیان کرد: از ابتدای امسال با همکاری دستگاههای نظارتی و بازرسی استان، روند فعالیتها انسجام بیشتری یافته است و امیدواریم تا پایان سال شاهد ارتقای شاخصهای جمعیتی استان باشیم. انتظار میرود همه دستگاهها با استفاده از تمام ظرفیتهای خود در این مسیر ملی حضور فعال داشته باشند.