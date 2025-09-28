فردی که دو سال قبل کودک ۵ ساله و مادرِ همسر خود را به قتل رسانده بود، صبح امروز در زندان بابل اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کل دادگستری استان گفت: محکوم علیه از دو سال گذشته تاکنون به اتهام قتل عمدی در زندان بابل بسر می‌برد که حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور، اجرا شد.

عباس پوریانی ادامه داد: علیرغم تلاش صورت گرفته از سوی معاونت حل اختلاف، اداره زندان و همچنین مسئولین قضایی شهرستان، با توجه به صدور حکم قصاص و عدم بخشش اولیای دم، این حکم صبح امروز با حضور مراجع ذیربط و اولیای‌دم به اجرا درآمد.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: از لحظه اطلاع از وقوع این جنایت هولناک، فرآیند رسیدگی با پیگیری ویژه دادستان فریدونکنار آغاز و اقدامات قضایی در چارچوب قانون، با رعایت اصل عدالت، همراه با سرعت و دقت لازم انجام شد.

پوریانی تصریح کرد: برخورد دستگاه قضایی با جرائم خشن که آرامش و امنیت روانی جامعه را با اخلال مواجه کند، سخت، قاطع و قانونی خواهد بود.

دو سال پیش به دنبال مرگ مشکوک زن میانسال در ویلای خزرشهر شمالی با دستور قضایی و تلاش مامورین آگاهی فریدونکنار بلافاصله و در ساعات اولیه و بازبینی فیلم دوربین‌های مداربسته متهم که داماد متوفی بوده، شناسایی و دستگیر و پس از انجام تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل فرزند خود و مادر همسرش با استفاده از سموم در مواد غذایی و دارو‌های غیرمجاز اعتراف کرد.