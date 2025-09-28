به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ امین دفتری در گفتگو با خبرنکار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی گفت: ۲۵ هزار گردشگر در مراکز رسمی گردشگری استان اقامت داشته‌اند و برآورد می‌شود ۴۵۵ هزار نفر هم بصورت غیر رسمی خراسان شمالی را برای اقامت انتخاب کرده‌اند.وی ارتباط مستمر و دائمی با موسسات گردشگری خصوصی و ادارات کل گردشگری استان‌های دیگر را از برنامه‌های در دست اقدام این اداره کل برای جذب بیشتر مسافران عنوان کرد و افزود: انجمن‌های حرفه‌ای بومگردی، پذیرایی، دفاتر گردشگری، راهنمایان گردشگری و اقامتی از گروه‌های مردمی هستند که در این زمینه به جذب گردشگر کمک می‌کنند.

در خراسان شمالی ۸ هتل، ۱۱ مهمان پذیر، ۲ هتل آپارتمان، ۵۴ مرکز بومگردی، ۲۸ دفتر خدمات مسافری، ۳۳ خانه مسافر، ۱۱ مجتمع گردشگری و ۳ مرکز تفریحی سرگرمی فعال است که با برنامه ریزی مناسب می‌شود از ظرفیت عبور سالانه ۲۰ میلیون مسافر برای جذب و اقامت بهره گرفت.



خراسان شمالی در مسیر تردد زائران و مسافران حرم رضوی



بنا براعلام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی در ۶ ماهه امسال ۵ میلیون و ۸۹۴ هزار خودرو وارد و بیش از ۵ میلیون و ۸۷۳ هزار خودرو از استان خارج شده‌اند که در مقایسه با پارسال ۲ درصد افزایش داشته است.

در کنار این حجم تردد، هوای مناسب، رودخانه‌های فصلی، چشمه‌های جوشان، طبیعت بکر، فرهنگ و هنر اقوام، اماکن مذهبی و گردشگری، حیات وحش دیدنی از جاذبه‌های این استان هستند که می‌تواند عاملی موثر در اقامت گردشگران باشد.

استانداری خراسان شمالی با کمک اتاق بازرگانی در صدد آن است ۱۴ مهرماه امسال با برپایی همایش معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری، زیرساخت‌های مختلف از جمله گردشگری را هم بازسازی کند که باید دید چقدر در این زمینه موفق خواهد شد.