پرداخت خودکار عوارض آزادراهها با حساب شخصی الزامی شد
بخشنامه موضوع آییننامه اجرایی بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در خصوص ایجاد امکان پرداخت الکترونیکی عوارض تردد در آزادراههای کشور، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آییننامه اجرایی بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور درخصوص پرداخت الکترونیکی عوارض تردد در آزادراههای کشور حسب مصوبه شماره ۴۶۴۱۶/ت ۶۳۸۴۱ﻫ مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۴ هیأت وزیران به تصویب رسیده است.
به موجب ماده (۲) آییننامه یادشده: «پرداخت عوارض و جرایم از طریق حساب بانکی و یا کیف پول الکترونیکی متصل به حساب بانکی مالک خودرو صورت میگیرد. بانک مرکزی موظف است از طریق سکو (پلتفرم)های پرداخت به گونهای اقدام نماید تا کاربران آزادراههای کشور امکان معرفی یکی از حسابهای خود برای پرداخت عوارض و جرایم از طریق حساب مذکور یا کیف پول الکترونیکی را داشته باشند» که مقدمات فنی انجام این مهم از سوی حوزههای ذیربط در بانک مرکزی در حال پیادهسازی و پیگیری میباشد. همچنین، بر این اساس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ملزم هستند شرایطی را فراهم نمایند تا امکان اختیار پرداخت خودکار عوارض و جرایم یادشده میسر گردد.
بر این اساس بانکها بایستی به قید تسریع امکان اجرایی نمودن تکلیف مقرر در تبصره پیشگفته را فراهم کنند و در صورت هرگونه سوال یا ابهام واجد ابعاد فنی/عملیاتی در این رابطه، مراتب را از طریق حوزه فنی مربوط در بانک مرکزی مورد استعلام و پیگیری کنند.