همزمان با آخرین روز از هفته دفاع مقدس از ۴۵ نفر از پیشکسوت دوران دفاع مقدس، خانواده‌های شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه و اقتدار و مدافعان حرم گیلان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ نماینده ولی فقیه در گیلان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و دلاورمردان سال‌های جبهه و جنگ گفت: دفاع مقدس برگی زرین در تاریخ کشور و از عنایات خدا است.

آیت الله فلاحتی به قدرت امروز ایران اسلامی در دنیا و منطقه هم اشاره کرد و افزود: کشورمان با وجود جوانان شجاع و فرهیخته در همه بخش‌ها به ویژه در حوزه علم و دانش به پیشرفت‌هایی دست یافته و قدرت و توان بالایی در مواجهه با دشمنان دارد.

وی به وجود برخی مشکلات در کشور هم اشاره کرد و افزود: اگر کشوری می‌خواهد تمدن ساز شود باید از سختی‌ها عبور کند.

استاندار گیلان هم در این نشست با بیان اینکه دفاع مقدس یک الگو و سبک زندگی برای آیندگان است گفت: باید تاریخ دفاع مقدس و شجاعت رزمندگان اسلام برای نسل امروز به خوبی تبیین شود.

هادی حق شناس با اشاره به موقعیت منطقه و اتفاقات اخیر در حوزه بین الملل گفت: غرب برای رسیدن به منافع خود از همه ابزار‌ها استفاده می‌کند، اما تاریخ ثابت کرده ملت ایران هیچ گاه زیر بار زور و فشار بیگانه نخواهد رفت.

سرهنگ حبیبی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان هم با قدردانی از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس گفت: باید تلاش کنیم تا سیره و روش شهدا، جانبازان و ایثارگران دوران دفاع مقدس در اذهان زنده بماند.

دراین مراسم از دو نماهنگ «ایستاده‌ایم تا همیشه» و «نمایش پژواک» با موضوع دفاع مقدس رونمایی شد.