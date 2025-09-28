واریز ۶۱ میلیارد ریال برای دانش آموزان کم برخوردار البرزی
واریز بیش از ۶۱ میلیارد ریال از سوی حامیان داخل و خارج کشور، جلوهای از همدلی برای فرزندان نیازمند در شروع سال تحصیلی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز با قدردانی از مشارکت خیران نیکاندیش در آغاز سال تحصیلی جدید گفت: همراهی ارزشمند حامیان، زمینهساز تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی فرزندان مورد حمایت این نهاد شد.
رضا البرزی گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید، حامیان با مشارکت چشمگیر خود جلوهای از مهر و همدلی را به نمایش گذاشتند و مبلغ ۴۶ میلیارد ریال برای تهیه لوازمالتحریر و مایحتاج تحصیلی به حساب فرزندان معنوی واریز کردند.
وی افزود: یکی از حامیان خارج از کشور نیز با اقدامی سخاوتمندانه، مبلغ یک میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان را به صورت مستقیم از طریق سامانه اکرام ایتام برای حمایت از ۳۵۴ نفر از فرزندان ایتام، محسنین و خانوادههای نیازمند واریز کرده است.
وی گفت: این اقدام ارزشمند، جلوهای روشن از همبستگی و همراهی جامعه خیران با فرزندان نیازمند است و نشان میدهد که نیکوکاری و همیاری، مرز نمیشناسد.
مدیرکل کمیته امداد البرز با تأکید بر نقش سازنده خیران در ارتقای سطح زندگی نیازمندان گفت: نیکوکاران ارجمند میتوانند برای تداوم این مسیر نورانی، از طریق روشهای زیر اقدام به حمایت از ایتام و محسنین کنند.
• ارسال عدد ۲۶ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳
• مراجعه به لینک: https://digiform.ir/ekramalborz
• مراجعه به سایت: ekram.emdad.ir