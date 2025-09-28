وعده مجلس برای پرداخت کامل حقوق مرخصی زایمان
رئیس فراکسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس از عملکرد دستگاهها در پرداخت حقوق مرخصی زایمان گلایه کرد و گفت: مقرر شد، دستگاهها علاوه بر پرداخت کامل حقوق مرخصی زایمان، سنوات خدمت مادران شاغل را هم محاسبه کنند.
فاطمه محمدبیگی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
گفت: جلسهای با حضور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به منظور بررسی عملکرد دستگاهها در اجرای مواد ۱۵ و ۱۷ قانون جوانی جمعیت درباره احتساب سنوات مادران شاغل که فرزند جدید به دنیا میآورند و همچنین مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه، برگزار شد.
وی افزود: گزارشها نشان داد عملکرد در پرداخت کامل حقوق مرخصی ۹ ماهه زایمان بسیار ضعیف بوده است. بیشتر مادران شاغل تنها حقوق ۶ ماه اول مرخصی را دریافت کردهاند و حتی این پرداختها نیز به صورت دو سوم حقوق بوده است.
رئیس فراکسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس گفت: مقرر شد پرداخت مربوط به سه ماه دوم مرخصی زایمان (ماههای هفتم تا نهم) به صورت کامل از دیون تامین شود.
این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر، تنها مادرانی که از طریق دیوان عدالت اداری اقامه دعوا میکنند، موفق به دریافت حقوق کامل خود میشوند. بسیاری از کارفرماها تمایلی برای اجرای این قانون و پرداخت کامل حقوق به مادران نیستند. این موضوع به عنوان یک نقطه ضعف جدی در اجرای قانون مورد توجه قرار گرفت.
محمدبیگی گفت: عملکرد دستگاهها در اجرای ماده ۱۷ قانون جوانی جمعیت (احتساب سنوات اضافی برای مادران شاغل به ازای تولد فرزند) نیز بسیار ضعیف ارزیابی شد.
وی ادامه داد: مقرر شد تمامی دستگاههای اجرایی، برای مادران شاغلی که بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت دارند، به ازای تولد هر فرزند، یک سال سنوات خدمت اضافی بدهند. همچنین به ازای تولد فرزند سوم به بعد، یک و نیم سال سنوات خدمت اضافی برای این مادران محاسبه شود.
رئیس فراکسیون حمایت از خانواده مجلس افزود: همچنین، قرار شد تسهیلاتی برای بازنشستگی پیش از موعد این مادران (با استفاده از سنوات اضافی) فراهم شود و دستگاههای اجرایی فراخوانی برای معرفی و پیگیری خود مادران اعلام کند.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه قانون جوانی جمعیت لازمالاجرا و تکلیف قانونی است، ابراز تأسف کرد که همیت و عزم کافی برای اجرای کامل آن در برخی دستگاهها دیده نمیشود.
محمدبیگی ادامه داد: اگر امروز هزینهای برای بازنشستگی زودتر یک مادر کنیم، در واقع در حال سرمایهگذاری برای ۱۸ سال آینده هستیم که ۴ یا ۵ نیروی کار جدید به صندوق بازنشستگی اضافه خواهد شد. انجام ندادن این سرمایهگذاری برای امروز، به معنای از دست دادن میوه آن در آینده است.
وی افزود: یکی از انتقادات اصلی به این موضوع، نگاه کوتاهمدت مدیران دستگاههاست که به مشکلات کمبود نقدینگی و طول عمر مدیریتی خود فکر میکنند.
رئیس فراکسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس تاکید کرد: دراین جلسه از مسئولان خواسته شد تا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، موارد مغفول مانده در اجرای قانون جوانی جمعیت در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ به صورت ردیفهای بودجهای مستقل پیشبینی شود. ستاد ملی جمعیت نیز موظف به همکاری برای شناسایی و تخصیص این ردیفها شد.