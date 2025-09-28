پخش زنده
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی توانیر گفت: ناترازی انرژی امروز نتیجه ۲۰ سال گذشته است و نه بهسرعت ایجاد شده و نه بهراحتی برطرف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل اسدی با اشاره به عوامل تشدید این وضعیت افزود: افزایش مصرف انرژی، کاهش راندمان تجهیزات، بیتوجهی به عایقکاری ساختمانها و اجرا نشدن مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از مهمترین دلایل تعمیق ناترازی در سالهای اخیر است.
وی تصریح کرد: تولید انرژی باید همگام با افزایش مصرف رشد میکرد، اما به دلیل نرخ پایین و ارزان انرژی، انگیزه سرمایهگذاری برای بخش خصوصی کاهش یافت. به گفته او، در دو سال گذشته توانیر تلاش کرده با ایجاد تابلوی سبز برای معاملات برق خورشیدی، تابلوی آزاد برای توسعه نیروگاههای حرارتی و راهاندازی بازار گواهی صرفهجویی، سرمایهگذاری در بخش تولید و بهینهسازی مصرف انرژی را تقویت کند.
اسدی ادامه داد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه خورشیدی، گسترش نیروگاههای حرارتی و اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف، مسیر کاهش ناترازی برق در سالهای آینده خواهد بود.
معاون توانیر همچنین با اشاره به محدودیت ساعات اوج تولید انرژی خورشیدی نسبت به ساعات طولانی اوج بار روزانه خاطرنشان کرد: برای عبور از ناترازی، افزون بر توسعه خورشیدی باید بر توسعه بخش بخار نیروگاههای حرارتی و بهینهسازی مصرف در بخش سرمایش تمرکز شود.
وی تعویض کولرهای گازی در مناطق گرمسیری، جایگزینی موتورهای القایی کولرهای آبی با موتورهای BLDC در سایر اقلیمها و صرفهجویی در روشنایی معابر و بیمارستانها را از مهمترین اقدامات در این زمینه عنوان کرد.