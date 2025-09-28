تشییع استاد سرشور خراسانی، معلم و مولف پیشکسوت قرآن کریم در مشهد
پیکر استاد «غلامعباس سرشور خراسانی» معلم و مولف پیشکسوت قرآن کریم در مشهد تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی،پیکر آن مرحوم امروز پس از تشییع در حرم رضوی، در آرامستان خواجهربیع به خاک سپرده شد.
یکی از درخشانترین یادگارهای این استاد فرزانه که متولد اواخر دهه ۳۰ است ، تأسیس مؤسسه «آموزش تربیت حضرت خدیجه (س)» است که این مؤسسه با تمرکز بر سه محور اساسی «همسرداری»، «تربیت کودک» و «تربیت مربی»، نقش بیبدیلی در ترویج آموزههای قرآنی و سبک زندگی اسلامی ایفا کرده است.
یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین خدمات استاد سرشور خراسانی، تلاشهای مجدانه او در نهادینه کردن آموزش روخوانی قرآن در پایه اول ابتدایی است.
او که در دهههای شصت و اوایل هفتاد به مدت شانزده سال در پایه اول ابتدایی مشهد به تدریس مشغول بود، با روشی نوین، روخوانی قرآن را به خردسالان میآموخت.
با پیگیریهای بیوقفه او و حمایتهای ارزشمند استاد مهندس مسعود وکیل و مدیران وقت سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، این شیوه تدریس به ثمر نشست و از سال تحصیلی ۷۷-۱۳۷۶، درس قرآن به صورت رسمی در جدول ساعات درسی دوره ابتدایی کشور قرار گرفت و اجرایی شد.
این اقدام تحولی عظیم در نظام آموزش و پرورش کشور ایجاد کرد و هزاران دانشآموز را از همان سالهای ابتدایی زندگی با کلام الهی آشنا ساخت.
استاد سرشور خراسانی حتی پس از بازنشستگی نیز دست از فعالیت و دغدغهمندی برای قرآن برنداشت؛ او که مقیم مشهد مقدس شده بود، با هزینه شخصی در جلسات برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی حضور مییافت و با بیان نکات علمی و تربیتی، افقهای روشنی را پیش روی نظام تعلیم و تربیت کشور ترسیم میکرد.