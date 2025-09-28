پخش زنده
برداشت سیب از باغهای مهاباد در حالی آغاز شده که مسئولان از کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی میزان تولید نسبت به سال گذشته به دلیل تگرگ و سرمازدگی بهاره خبر میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، هدایت عبدولی، مسئول واحد باغبانی مهاباد گفت: امسال پیشبینی میشود حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تُن سیب از باغهای این شهرستان برداشت شود. به گفته وی، مهاباد دارای حدود ۸ هزار هکتار باغ سیب است که از این میزان ۷۴۷۰ هکتار بارور هستند و میانگین عملکرد در هر هکتار حدود ۱۶ تن برآورد شده است.
عبدولی با اشاره به اینکه مهاباد قطب تولید سیب در منطقه به شمار میرود، افزود: عمده ارقام تولیدی شامل «رد» و «گلدن» و برخی ارقام خارجی است که قابلیت صادراتی دارند و از کیفیت مناسبی برای انبارداری و حملونقل برخوردارند.
در حال حاضر، ۳۱ واحد سردخانهای با ظرفیت نگهداری بیش از ۱۵۵ هزار تن در مهاباد فعال هستند که نقش مهمی در تنظیم بازار و عرضه تدریجی محصول دارند. طبق اعلام کارشناسان، حدود ۲۰ درصد از سیب برداشتشده در داخل شهرستان مصرف و مابقی به سایر مناطق کشور ارسال میشود.